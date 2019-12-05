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Найден гигантский галактический «убийца» 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Найден гигантский галактический «убийца»
Фото: NASA
Астрономы Института внеземной физики Общества Макса Планка и Университетской обсерватории Мюнхена выяснили, что в почти потухшей галактике Holm 15A находится черная дыра массой в 40 миллиардов Солнц. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали фотометрические данные, полученные обсерваторией Вендельштейна в баварских Альпах и телескопом VLT (Very Large Telescope). Галактика Holm 15A располагается в скоплении галактик Abell 85, которое находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли. Она является центральной в скоплении и имеет массу около двух триллионов Солнц.
Масса черной дыры Holm 15A была рассчитана непосредственно на основе движений звезд вокруг ядра галактики. Ранее этот метод применялся для расчета массы черной дыры, находящейся вдвое ближе к Земле. Результаты показали, что объект в центре галактики является самой массивной черной дырой в локальной Вселенной. Схожей или большей массой обладают лишь те черные дыры, что находятся в составе квазаров, удаленных примерно на 10 миллиардов световых лет от Земли.
Галактика Holm 15A отличается небольшой яркостью, несмотря на большую массу и размеры. Ученые объясняют это тем, что она является результатом слияния галактик поменьше. Гравитационные взаимодействия между их черными дырами откинули звезды от центра Holm 15A, в результате чего не осталось газа для образования новых звезд, что является причиной истощения ядра.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , Мюнхен
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