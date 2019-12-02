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Во Вселенной обнаружили чёрную дыру нереальных размеров 

Профиль 2 часа назад
Во Вселенной обнаружили чёрную дыру нереальных размеров
Фото: NASA
Китайские астрономы обнаружили огромную чёрную дыру, которая, согласно современным научным данным, не должна была существовать. Она расположена на расстоянии около 15 тыс. световых лет от Земли в созвездии Близнецов, сообщает CNN.
Чёрную дыру, получившую название LB-1, обнаружили при помощи спектроскопа LAMOST с использованием доплеровской спектроскопии. Как сообщается, звёздная масса объекта в 70 раз больше Солнца.
До этого астрономы считали, что такое просто невозможно. По словам руководителя исследовательской группы Лю Цзифэнга, чёрные дыры подобной массы «вообще не должны существовать» в нашей галактике.
«На этом основано большинство современных моделей звёздной эволюции», — уточнил он.
Теперь астрономам придётся пересмотреть существующие модели формирования звёздных масс и выдвинуть новую гипотезу на этот счёт. Китайские учёные, например, считают, что огромный размер LB-1 может быть следствием того, что это две чёрные дыры, вращающиеся вокруг друг друга.
Ранее сообщалось, что при наблюдении за галактикой Holm 15A, расположенной примерно в 700 млн световых лет от Земли, учёные обнаружили наличие в ней чёрной дыры невероятных размеров. Сама галактика была открыта ещё в 1937 году, но долгое время исследователи не могли понять, почему часть галактики яркая и светлая, в то время как её ядро необычайно тусклое и тёмное. Теперь, благодаря мощным телескопам, астрономы смогли решить эту загадку.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии , CNN
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