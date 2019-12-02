Во Вселенной обнаружили чёрную дыру нереальных размеров

Китайские астрономы обнаружили огромную чёрную дыру, которая, согласно современным научным данным, не должна была существовать. Она расположена на расстоянии около 15 тыс. световых лет от Земли в созвездии Близнецов, сообщает CNN.

Чёрную дыру, получившую название LB-1, обнаружили при помощи спектроскопа LAMOST с использованием доплеровской спектроскопии. Как сообщается, звёздная масса объекта в 70 раз больше Солнца.

До этого астрономы считали, что такое просто невозможно. По словам руководителя исследовательской группы Лю Цзифэнга, чёрные дыры подобной массы «вообще не должны существовать» в нашей галактике.

«На этом основано большинство современных моделей звёздной эволюции», — уточнил он.

Теперь астрономам придётся пересмотреть существующие модели формирования звёздных масс и выдвинуть новую гипотезу на этот счёт. Китайские учёные, например, считают, что огромный размер LB-1 может быть следствием того, что это две чёрные дыры, вращающиеся вокруг друг друга.

Ранее сообщалось, что при наблюдении за галактикой Holm 15A, расположенной примерно в 700 млн световых лет от Земли, учёные обнаружили наличие в ней чёрной дыры невероятных размеров. Сама галактика была открыта ещё в 1937 году, но долгое время исследователи не могли понять, почему часть галактики яркая и светлая, в то время как её ядро необычайно тусклое и тёмное. Теперь, благодаря мощным телескопам, астрономы смогли решить эту загадку.