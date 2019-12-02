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Ученые назвали возможную причину исчезновения воды с Марса 

Газета.Ru 2 часа назад
Названа причина исчезновения воды с Марса
Фото: depositphotos.com
Причиной исчезновения воды Марса могли стать высокие и плотные "башни" из пыли. Об этом пишут авторы статьи в JGR Planets.
Это необычное погодное явление могло "высосать" молекулы жидкой воды с поверхности планеты и поднять их на высоту до 80 километров, где те распались и были унесены в космос.
Эти "башни", как правило, появляются во время масштабных пылевых бурь, которые происходят на Марсе примерно каждые десять лет. В последний раз это произошло в 2018 году, что парализовало работу марсохода Opportunity,
Исследователи предполагают, что именно таким образом с поверхности Марса могла исчезнуть вода, которая ранее находилась в марсианских реках и озерах.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Технологии
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