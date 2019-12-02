Мумию древнего щенка показали на видео

Мумию одного из первых домашних питомцев человека показали на видео

Российские ученые показали мумифицированного щенка, которому насчитывается около 18 тысяч лет. Видео опубликовало видеоагентство Ruptly.

На видео видно хорошо сохранившиеся зубы, шерсть, усы и мочка носа. По размерам он похож на небольшую кошку.

Экспонат доставили в музей мамонта Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова в Якутске . Директор частного музея «Северный мир» Николай Андросов рассказал, что сначала исследователи решили, что перед ними медвежонок, и только по результатам первичного исследования выяснилось, что это щенок. Позднее также выяснилось, что это особь мужского пола, и он умер в возрасте около двух месяцев.

Заведующий экспозиционным отделом музея Сергей Федоров отметил, что находка «может пролить свет на происхождение собаки из позднеплейстоценовых волков». Он добавил, что подобные находки с Якутии находили и раньше. Там, в 2011-м и 2015 годах у села Тумат были обнаружены две древние собаки, которых назвали туматскими. Ориентировочно им 12,5 тысячи лет.

Мумия щенка была найдена в вечной мерзлоте Якутии в районе реки Индигирка летом 2018 года. Первые результаты ДНК показали, что животное не принадлежит к известным породам собак и волков. Исследователи предположили, что это один из представителей первых одомашненных волков. Мумию назвали Догор, в переводе с якутского это означает «друг».