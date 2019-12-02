В Бельгии родился белый носорог

В крупнейшем бельгийском зоопарке Pairi Daiza на юге страны родился белый носорог. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе зоопарка.

"Очаровательный маленький самец родился ранним утром в понедельник, 25 ноября. Мама Мадиба и малыш чувствуют себя хорошо", — отметили там, добавив, что это уже второй детеныш Мадибы.

Первого она родила в 2016 году, но его перевели в зоопарк в Малаге ( Испания ) в рамках европейской программы разведения в неволе вымирающих видов животных.

Кроме того, в зоопарке сообщили, что еще одна самка в настоящее время беременна. Рождение детеныша белого носорога ожидается до конца текущего года.

"В обоих случаях речь идет о естественной беременности", — уточнили в зоопарке.

Белый носорог — четвертое по величине сухопутное животное на планете после представителей семейства слоновых: саванного слона, азиатского слона и лесного слона. Это огромное млекопитающее — масса самцов достигает 4,5-5 тонн, а длина тела — 4,2 м.

По данным Международного союза охраны природы, общая численность белых носорогов в дикой природе в конце 2010 года составляла чуть более 20 тыс. особей. Обитает это животное в двух удаленных друг от друга частях Африки. Первая — ЮАР, Намибия, Зимбабве, Мозамбик. Вторая — северо-восточные районы Демократической Республики Конго и Южный Судан. Отсюда и подвиды белых носорогов — южный и северный.

Южный белый носорог едва сумел избежать полного вымирания. В северном же районе его обитания на конец ноября 2015 года оставалось всего трое животных: две самки и самец Судан в заповеднике Кении. 19 марта 2018 года в Кенийском заповеднике умер последний самец северного белого носорога. Теперь осталось два носорога — дочь и внучка Судана, Наджин и Фату.