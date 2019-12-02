В США нашли неизвестную опасную зону

Ученые Университета Райса и Калифорнийского университета в Беркли обнаружили новую порождающую землетрясения систему разломов на дне Тихого океана вблизи Западного побережья. Об этом сообщает издание Science Alert.

В ходе четырехдневного эксперимента исследователи воспользовались 19-километровой сетью глубоководных кабелей MARS (Monterey Accelerated Research System) для записи подводных землетрясений. К концам оптоволоконных кабелей были прикреплены устройства, испускающие вспышки света. При подземных толчках свет рассеивается и отражается оптическим волокном обратно на устройства. Установка оборудования производилась во время технического обслуживания кабелей.

Наблюдения за сдвигами породы показали, что между разломами Сан-Андреасом и Сан-Грегорио находится неизвестная система разломов, которая значительно уступает по размеру первым. Исследователи также зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,5 в городе Гилрое на севере Калифорнии.

Новая технология может быть использована для изучения других опасных зон на дне океана, а также предупреждения цунами. Однако удобные для этого системы, подобные MARS, редки и дорогостоящие для использования. Так, стоимость MARS достигает 13,5 миллионов долларов.