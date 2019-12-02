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Рогозин открыл памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» 

ТАСС 41 минуту назад
Рогозин открыл памятник потерпевшему аварию «Союзу»
Фото: ТАСС
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, космонавт Алексей Овчинин, астронавты NASA Кейтлин Робинс и Ник Хейг открыли на территории офиса госкорпорации в Москве архитектурную композицию, посвященную пилотируемому кораблю "Союз МС-10", который потерпел аварию 11 октября 2018 года.
Рогозин поблагодарил экипаж корабля — космонавта Овчинина и астронавта Хейга — "за их мужество, самообладание и высочайший профессионализм, проявленный в эти минуты (в минуты аварии — прим. ТАСС)".
Глава Роскосмоса подчеркнул, что нет ничего более важного, чем безопасность полета. По словам Рогозина решение об установке спускаемого аппарата на территории офиса госкорпорации было принято после успешного полета и возвращения Овчинина и Хейга в 2019 году.
Архитектурная конструкция выполнена из гранита, на которой стоит спускаемый аппарат пилотируемого корабля "Союз МС-10". На переднем плане установлена специальная доска с надписью "Пилотируемый корабль "Союз МС-10" стартовал с космодрома Байконур 11 октября 2018 года на ракете-носителе "Союз ФГ". Экипаж: командир корабля Алексей Овчинин (Россия), бортинженер Ник Хейг (США)".
На доске также сообщается, что во время полета "Союза ФГ" произошла нештатная ситуация, система аварийного спасения увела корабль от ракеты, спускаемый аппарат совершил мягкую посадку. В подписи к памятнику указано, что экипаж не пострадал и продолжил подготовку к очередному космическом полету, который состоялся 14 марта 2019 года.

Авария "Союза"

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг, которые благодаря системе аварийного спасения ракеты благополучно приземлились в казахстанской степи.
Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре соответствующего датчика. Овчинин и Хейг полетели на МКС в мартк 2019 года, 3 октября они вернулись на Землю.
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Теги:
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Алексей Овчинин , Роскосмос , NASA , ИТАР-ТАСС , Москва
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