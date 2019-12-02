Nokia раскрыла цену замены неубиваемой 3310

Компания HMD Global открыла предзаказ на телефон Nokia 800 Tough. Стоимость ударопрочного телефона составляет восемь тысяч рублей.

Nokia 800 Tough соответствует военному американскому стандарту защиты MIL-STD810G и от воды и пыли по стандарту IP68. Производитель утверждает, что телефон способен работать при температурах от минус 20 до 55 градусов по Цельсию. Корпус собран из прессованных полимеров, стекловолокна, металла, резины, на нем есть специальная проушина для ремня на руку или карабина. От одного заряда он может проработать больше 40 дней.