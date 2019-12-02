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Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска 

РИА Новости + ещё 4 3 часа назад
На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок
Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов
Энергоблок №2 на Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после официального пуска, в настоящее время он работает по диспетчерскому графику, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.
Крупнейший энергообъект региона на западном побережье Сахалина был официально введен в эксплуатацию 25 ноября. К единой энергетической системе региона ГРЭС была подключена в мае прошлого года и до официального пуска работала в тестовом режиме.
"За ноябрь текущего года в Сахалинэнерго произошло 26 технологических инцидентов, в числе которых отключение энергоблока №2 на Сахалинской ГРЭС-2. По указанному происшествию проводится расследование, определяются причины произошедшего, вырабатываются меры по предотвращению подобных случаев", — рассказала собеседница агентства.
Татарова добавила, что в настоящее время ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока в оперативном режиме было задействовано резервное оборудование, и это позволило свести к минимуму перерыв в снабжении потребителей.
По мнению специалистов, в такой сложной технологической отрасли как энергетика сбои в работе оборудования (особенно нового) возникают периодически. "Сейчас специалисты ищут выработку технических решений для устранения инцидента", — заключила представитель энергохолдинга.
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Теги:
Наука и техника , РИА Новости
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