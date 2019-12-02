На новой Сахалинской ГРЭС-2 отключился энергоблок

Энергоблок Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после пуска

Энергоблок №2 на Сахалинской ГРЭС-2 отключился через четыре дня после официального пуска, в настоящее время он работает по диспетчерскому графику, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.

Крупнейший энергообъект региона на западном побережье Сахалина был официально введен в эксплуатацию 25 ноября. К единой энергетической системе региона ГРЭС была подключена в мае прошлого года и до официального пуска работала в тестовом режиме.

"За ноябрь текущего года в Сахалинэнерго произошло 26 технологических инцидентов, в числе которых отключение энергоблока №2 на Сахалинской ГРЭС-2. По указанному происшествию проводится расследование, определяются причины произошедшего, вырабатываются меры по предотвращению подобных случаев", — рассказала собеседница агентства.

Татарова добавила, что в настоящее время ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока в оперативном режиме было задействовано резервное оборудование, и это позволило свести к минимуму перерыв в снабжении потребителей.

По мнению специалистов, в такой сложной технологической отрасли как энергетика сбои в работе оборудования (особенно нового) возникают периодически. "Сейчас специалисты ищут выработку технических решений для устранения инцидента", — заключила представитель энергохолдинга.