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Внутри древнего метеорита обнаружили «ископаемый» лед 

Популярная механика 1 час назад
Внутри метеорита обнаружили «ископаемый» лед
Фото: Reuters
Мы до сих пор не можем точно сказать, когда метеорит Acfer 094 рухнул с небес в алжирскую пустыню. Однако исследователям удалось установить, что этому древнейшему куску породы около 4,6 миллиардов лет — примерно столько же, сколько всей Солнечной системе. Фактически, это делает метеорит своего рода капсулой времени.
Ученые считают, что этот примитивный объект сформировался из аккреционного диска нашего Солнца, из которого получились и основные планеты. Это очень важно, ведь в этом случае он полон информации о самых ранних днях Солнечной системы и подробностях о ее возникновении.
Команда из Университета Киото выявила в породе ранее неопознанные, пористые включения — они широко распространены во всем теле метеорита. Со стороны это похоже на губку с крошечными (диаметром не более 1 мкм) порами, которые чуть больше эритроцитов в нашей крови. В сочетании с минеральным составом это позволяет предположить, что когда-то в этих порах были заключены микроскопические кристаллы льда, которые давным давно растаяли.
Согласно теории, источник этого метеорита — планетзималь, своего рода «зернышко» планеты на этапе ее формирования. Вероятно, изначально он состоял из силикальных зерен, покрытых водяным льдом. По мере того, как астероид рос и увеличивался в размерах, он начал накапливать космическую пыль без ледяных включений. В результате весь первоначальный лет остался внутри, а сверху его прикрыла плотная «мантия».
Возможно, после этого тело приблизилось к «снежной линии» Солнечной системы — области, где лед начинает сублимироваться от тепла звезды. Благодаря этому вода конденсировалась в твердые включения, которые и сформировали ледяные поры прямо внутри будущего метеорита. После этого объект мог попросту развалиться на части, а одна из них в итоге угодила на Землю.
Эта теория позволяет ответить на давнюю загадку о том, как лед попадает внутрь этого и других метеоритов, которые исследователи находят по всему земному шару.
Исследование, посвященное Acfer 094, опубликовано в журнале Science Advances.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Киото
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