Найдена чёрная дыра нереальных размеров

Китайские ученые нашли во Вселенной огромную чёрную дыру, которая, согласно современным научным представлениям, не должна была существовать. Она была названа LB-1, объект расположен на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли в созвездии Близнецов.

Китайские астрономы обнаружили ее при помощи спектроскопа LAMOST с использованием доплеровской спектроскопии. Дополнительные наблюдения проводились с помощью обсерваторий в Испании и на Гавайях.

Масса объекта в 70 раз больше, чем у Солнца. До этого открытия ученые считали, что такого не может быть и подобная чёрная дыра звездной массы должна разрушиться. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

«Черные дыры подобной массы вообще не должны существовать в нашей галактике, и на этом основано большинство современных моделей звездной эволюции», — заявил Лю Цзифэнг, руководитель исследовательской группы.

Теперь теоретикам придется выдвинуть новую гипотезу и пересмотреть существующие модели формирования чёрных дыр звёздных масс. Догадки уже есть. В частности, китайские ученые считают, что огромный размер LB-1 может свидетельствовать, что это две чёрные дыры, вращающиеся вокруг друг друга.

Черная дыра — гипотетический космический объект, который обладает невероятной гравитацией, он поглощает абсолютно все. Даже свет не может вырваться из черной дыры. Обычно черные дыры образуются после взрыва нейтронной звезды. Ученые полагают, что есть несколько типов чёрных дыр. Черные дыры звездной массы довольны малы относительно других «родственников».