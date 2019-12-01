Учёные выяснили, как богатство отражается на лице человека

Учёные из Университета Глазго провели ряд экспериментов и выяснили, что люди способны определить уровень дохода человека по глазам и рту. Причём точность догадок достигает 68%.

Исследователи показывали испытуемым чёрно-белые фотографии 160 мужчин и женщин. У половины из них годовой доход составлял $150 тысяч (примерно 9,6 млн рублей), а у другой половины — менее $35 тысяч (2,2 млн). Выражение лиц на фотографиях было в одном эксперименте нейтральным, а в другом позитивным.

Во втором случае испытуемым было сложнее определить уровень дохода людей на фотографиях. А вот в первом это удавалось сделать с точностью 68%.

Как пишут учёные, испытуемые больше ориентировались на глаза и губы людей на снимках. Исследователи отметили, что нейтральные лица богатых, по субъективному ощущению, отражают счастье и благополучие. Также выяснилось, что на определение уровня дохода у людей уходит примерно полсекунды.