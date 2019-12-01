Ученые выяснили, зачем людям снятся кошмары

Команда ученых из Женевского университета опубликовала статью "Страх во сне и в бодрствовании: свидетельство аффективного гомеостаза день/ночь". Эксперты объяснили, почему людям снятся кошмары.

Специалисты выявили две области в коре головного мозга, которые связаны с возникновением чувства страха во сне — речь идет об островке и поясной извилине. Первая область связана с формированием сознания и эмоций человека, а вторая является частью мозга, которая отвечает за поведение и двигательные реакции во время опасности.

Психиатры и неврологи при помощи особого оборудования выяснили, что люди, которым снились кошмары, во время бодрствования значительно спокойнее реагировали на неприятные изображения. Ученые полагают, что существует очевидная связь между страхом во сне и реакцией на стресс в обычной жизни — мозг готовит себя к тому или иному поведению при "кошмарах" наяву.

Специалист нейро-логопедического центра "Выше радуги", нейропсихолог Кубат Каниметов также призвал не игнорировать ни положительные сны, ни кошмары.

По его словам, страшные сновидения могут быть связаны с негативными переживаниями в жизни. А некоторые кошмары вызваны физическим здоровьем человека, иногда они могут возникать в случае заболеваний щитовидной железы.