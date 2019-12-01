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Политика

Xiaomi запускает производство своего самого дорогого смартфона 

Ferra.ru + ещё 3 2 часа назад
Xiaomi запускает производство самого дорогого смартфона
Фото: Ferra.ru
Буквально несколько месяцев назад китайский гигант Xiaomi показал свой революционный Mi Mix Alpha с дисплеем, занимающим «180,6% передней панели». Однако когда начнется массовое производство смартфона и когда он поступит в продажу было неясно. Сейчас же, по словам инсайдеров, устройство полностью готово к серийному производству.
Более того, Mi Mix Alpha уже начали производить, но в ограниченных количествах. Отметим, что ранее уже ходили слухи о том, что Xiaomi выпустить лишь ограниченную партию, состоящую из 10 000 экземпляров Mi Mix Alpha.
По предварительным данным революционный Mi Mix Alpha уже совсем скоро можно будет купить на китайском рынке.
Предполагается, что смартфон также можно будет приобрести и в Европе, поскольку глава Xiaomi Лей Цзунь ранее презентовал его в Испании.
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Теги:
Наука и техника , Гаджеты
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