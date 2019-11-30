Кому отдать Крым: Apple пересмотрит карты

Apple собирается проанализировать политику обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщили в компании. К такому решению IT-гигант пришел после ситуации с указанием территориальной принадлежности Крыма Москва добилась, чтобы полуостров обозначали как регион РФ , но Украину такое положение дел не устраивает.

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении «Погода» для пользователей в РФ. Она уточнила, что после анализа ситуации может измениться политика компании.

«Мы обращаемся к нормам международного права и соответствующего американского и местного законодательства перед тем, как принять решения относительно обозначений в Maps [картографический сервис компании] и изменений, если этого требует законодательство», — пояснила Мюллер.

Таким образом она прокомментировала запрос о том, что Apple стала обозначать в своих приложениях Крым российской территорией для пользователей в России. По словам Мюллер, такое решение обусловлено требованиями законодательства РФ.

Она обратила внимание, что компания не меняла то, как ее карты отображаются в сервисах за пределами России.

Незадолго до этого председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что Apple полностью устранила претензии депутатов нижней палаты парламента по обозначению территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». До этого крымские города там не полностью отображались как российская территория.

Пискарев показал фотографии, которые доказывают, что в этом сервисе Apple Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города теперь обозначены как территория России. По словам политика, ранее там было написано, что это Украина.

По мнению главы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина , решение компании указывает на ее желание сохранить позиции на российском рынке.

«Можно лишь приветствовать решение Apple привести состояние своих картографических сервисов в соответствие с требованиями законодательства РФ», — сказал он.

Левин подчеркнул, что урегулирования вопроса удалось достичь, не применяя административные процедуры, «в режиме открытого диалога между парламентом и представителями компании».

В Госдуме ранее сообщили, что Apple устранила претензии депутатов к ее картам, которые были вызваны неверным указанием территориальной принадлежности Крыма, но у парламентариев оставались вопросы к сервису «Погода».

Украину исправление принадлежности Крыма не устроило. Бывший министр иностранных дел страны Павел Климкин даже призвал отказаться от использования продуктов Apple.

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев… переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса (один из основателей корпорации Apple Стив Джобс — «Газета.Ru»). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!», — написал Климкин в своем Twitter.

«Представьте, как кричите о том, что ваши дизайн и идея, годы работы и кусочек вашего сердца украл ваш злейший враг, а кого-то ни черта не волнует эта боль», — написал Пристайко в Twitter.

По его словам, он чувствует себя именно так.

Тем не менее дипломат высоко оценил продукцию Apple, но выразил мнение, что политика не является сильной стороной компании.

В самом Крыму решение Apple назвали ожидаемым. По мнению сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, рано или поздно США примут выбор крымчан и на государственном уровне. Нововведение также поприветствовал министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов . Он обратил внимание, что полуостров развивается, несмотря ни на какие санкционные преграды.

Крым вошел в состав России на правах субъекта федерации в 2014 голу по итогам референдума. В нем приняли участие более 80% жителей, имеющих право голоса. Из них за воссоединение с Россией проголосовали более 96% крымчан. Но Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Это мнение разделяют США и большинство стран Запада.