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NASA призналась в зависимости от российских «Союзов» 

Ferra.ru 1 час назад
NASA призналась в зависимости от российских «Союзов»
Фото: Ferra.ru
Стало известно, что космическое агентство NASA планирует приобрести порядка двух мест на российском космическом корабле «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию.
”NASA рассматривает заключения контракта с госкорпорацией "Роскосмос" на два места в "Союзе" и соответствующие услуги на МКС. Отправка одного члена экипажа будет осенью 2020 года, второго — весной 2021 года”, — указано в опубликованной заявке NASA на портале государственных закупок Соединенных Штатов.
Напомним, что буквально 19 ноября Гэри Джордан, который является официальным представителем NASA по вопросам МКС, поделился, что космическое агентство планирует купить дополнительные места на отечественном космическом корабле «Союз», однако не конкретизируя количество приобретаемых мест.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Роскосмос , NASA
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