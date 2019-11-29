Медведев распорядился создать конкурента «Википедии» 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать общенациональный энциклопедический портал. Также он подписал указ об учреждении «Большой российской энциклопедии».
В целях обеспечения доступа населения Российский Федерации к постоянно актуализируемой на базе научно-верифицированных источников знания достоверной информации о развитии и состоянии окружающего мира и социума создать общенациональный интерактивный энциклопедический портал, — говорится в документе.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что версия «Большой российской энциклопедии» сможет стать источником достоверной информации, в отличие от «Википедии», писал News.ru.
Однако представители Госдумы раскритиковали идею создания аналога всемирной энциклопедии.