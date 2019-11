Изображения на экране сделали осязаемыми для обезьян 

Исследователи из Университета Дьюка и Высшей школы экономики создали нейроинтерфейс, который может вызывать у обезьян искусственное осязание. Разработка найдет применение для создания протезов с тактильной обратной связью. Результаты исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.