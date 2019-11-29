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Происшествия

На северном полюсе Земли нашли загадочный феномен 

Lenta.ru 1 час назад
На северном полюсе Земли нашли загадочный феномен
Фото: NASA / CILab / Josh Masters
Ученые НАСА изучат каспы в структуре магнитного поля Земли — воронкообразные стоки для заряженных частиц у полюсов планеты. В этих областях наблюдаются аномалии, которые пока не имеют объяснения, в том числе локальное увеличение плотности атмосферы и нарушение работы средств связи. Об этом сообщает издание Science Alert.
Агентство планирует послать к северному полюсу три миссии, одна из которых — Cusp Region Experiment-2 — займется исследованием атмосферной аномалии. В области, находящейся на высоте 322 километра, плотность воздуха значительно выше среднего. Если бы перепады давления, связанные с повышенной плотностью, происходили у поверхности Земли, то они вызвали бы рекордный по своей силе ураган.
Эта область может нести угрозу для космических кораблей и спутников, а атмосферная турбулентность мешает работе GPS и средств связи.
Целью другой, уже начавшейся, миссии — Cusp Irregularities-5 — является изучение турбулентности, чтобы научиться отличать ее влияние от работы электрических волн, которые также способны нарушать работу средств связи. Однако предварительные данные показывают, что миссия может оказаться неудачной. Третья миссия CHI предназначена для измерения потоков плазмы и газов в каспе. Это поможет ученым предсказывать поведение магнитного поля в данной области, чтобы избежать поломки техники.
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Теги:
Наука и техника , Наука , NASA
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