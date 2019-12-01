Найден один из самых редких грибов России

Под Волгоградом нашли один из самых редких грибов России

Звездовик сводчатый занесен в Красную книгу области и России

Волгоградской области обнаружен один из самых редких и уникальных грибов в России — звездовик сводчатый Geastrum fornicatum. Он вырос в природном парке «Цимлянские пески» на маршруте под названием «Сосновый бор».

Гриб, как гриб — внешне не сильно отличается от других представителей своего царства. Однако особенностью «земляной зведочки» является ее шляпка. В момент созревания плодовое тело раскрывается в виде звезды.

Сотрудники парка, которые обнаружили находку, обратились к специалистам комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Они подтвердили, что это гриб-звездовик.

Звездовик сводчатый Geastrum fornicatum занесен в Красные книги Волгоградской области и России. Также различают и другие виды звездовика: тройной, бахромчатый, рыжеватый, гребенчатый.

Некоторые из видов съедобны в молодом возрасте, но экологи-натуралисты не рекомендуют употреблять их в пищу.