Найден один из самых редких грибов России

России нашли самый редкий и уникальный гриб — звездовик сводчатый. Об этом сообщает комитет природных ресурсов Волгоградской области.

Два гриба росли в природном парке «Цимлянские пески». Сотрудники парка случайно обнаружили их и отнесли специалистам комитета природных ресурсов.

«Для уточнения вида один из двух обнаруженных экземпляров экологи отправили в Волгоградский социально-педагогический университет — специалисты по грибам подтвердили: это — звездовик» — говорится сообщении комитета.

Уточняется, что звездовик ранее находили на территории Волго-Ахтубинской поймы и в Чапурниковской балке в Волгограде. В «Цимлянских песках» он не встречался никогда.

Звездовик также называют геаструм, что на латыни означает «земляная звездочка». Когда плодовое тело гриба созревает, его оболочка разрывается, и гриб становится похож на морскую звезду. Выглядит это необычно, удивительно красиво и вводит в ступор даже грибников со стажем.

Есть множество видов геаструма: тройной, бахромчатый, рыжеватый, гребенчатый. Некоторые съедобны в молодом возрасте. Однако эксперты не рекомендуют их есть — легко перепутать съедобные и несъедобные виды.

«Поэтому лучше оставить на месте, не рисковать и просто полюбоваться на эту причуду природы», — советуют волгоградские экологи.

Звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum) занесен в Красную книгу России.