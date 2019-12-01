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Найден один из самых редких грибов России 

Рамблер + ещё 2 36 минут назад
Найден один из самых редких грибов России
Фото: Gencer Emiroglu, Wikimedia
В России нашли самый редкий и уникальный гриб — звездовик сводчатый. Об этом сообщает комитет природных ресурсов Волгоградской области.
В МЧС рассказали, как выбрать безопасные грибы
Два гриба росли в природном парке «Цимлянские пески». Сотрудники парка случайно обнаружили их и отнесли специалистам комитета природных ресурсов.
«Для уточнения вида один из двух обнаруженных экземпляров экологи отправили в Волгоградский социально-педагогический университет — специалисты по грибам подтвердили: это — звездовик» — говорится сообщении комитета.
Уточняется, что звездовик ранее находили на территории Волго-Ахтубинской поймы и в Чапурниковской балке в Волгограде. В «Цимлянских песках» он не встречался никогда.
Звездовик также называют геаструм, что на латыни означает «земляная звездочка». Когда плодовое тело гриба созревает, его оболочка разрывается, и гриб становится похож на морскую звезду. Выглядит это необычно, удивительно красиво и вводит в ступор даже грибников со стажем.
Есть множество видов геаструма: тройной, бахромчатый, рыжеватый, гребенчатый. Некоторые съедобны в молодом возрасте. Однако эксперты не рекомендуют их есть — легко перепутать съедобные и несъедобные виды.
«Поэтому лучше оставить на месте, не рисковать и просто полюбоваться на эту причуду природы», — советуют волгоградские экологи.
Звездовик сводчатый (Geastrum fornicatum) занесен в Красную книгу России.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Наука и техника , Новости регионов , МЧС
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