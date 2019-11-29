Стало ясно, почему человек не сможет покинуть Землю 

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Фото: NASA
Исследователи из Университета Калифорнии (UC), выяснили, что микрогравитация вызывает ряд серьезных заболеваний. В частности, нарушается целостность прочного клеточного барьера, которым выстлан наш кишечник. Это барьер предотвращает попадание бактерий, грибков и вирусов из кишечника в организм человека. Синдром дырявой кишки (проницаемого кишечника или раздраженного кишечника) может значительно увеличить риск возникновения инфекций и воспалений, целиакии (нарушение пищеварения), диабета 1 типа и заболеваний печени.
Предыдущие исследования показали, что микрогравитация ослабляет иммунную систему человека и способствует размножению кишечных болезнетворных бактерий, таких как сальмонелла.
«Наше исследование впервые показывает, что микрогравитационная среда делает эпителиальные клетки менее устойчивыми к воздействию агента, который ослабляет барьерные свойства этих клеток, — говорит профессор Университета Калифорнии и руководитель исследования Деклан Маккол. — Важно отметить, что этот дефект сохраняется до 14 дней после возвращения на Землю».
Индуцирующим проницаемость агентом был выбран ацетальдегид — метаболит алкоголя. Алкоголь нарушает барьерную функцию и увеличивает желудочно-кишечную проницаемость у нормальных людей и у пациентов с болезнями печени. Барьерная функция кишечного эпителия имеет решающее значение для поддержания кишечника в здоровом состоянии. Проницаемость же может привести к утечке нежелательных веществ и бактерий в организм.
Для имитации невесомости ученые использовали биореактор, который, вращаясь, имитирует невесомость. В его сосуд были помещены клетки эпителия кишечника. Через 18 дней кишечные эпителиальные клетки показали замедленное образование соединений, которое необходимо для поддержания непроницаемости.
Новое исследование поможет лучше подготовиться к длительным космическим путешествиям и колонизации, в ходе которых воздействие пищевого патогена может привести к более серьезным патологиям, чем на Земле.
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Наука и техника
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