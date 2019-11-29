Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Спорим, найду?" Ургант поддел губернатора Зауралья
"Спорим, найду?" Ургант поддел губернатора Зауралья
Общество
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
В мире
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти
Политика
«Папа, почему я здесь?»
«Папа, почему я здесь?»
Происшествия

Зафиксировано гигантское стометровое цунами 

Lenta.ru 1 час назад
Ученые Университета Брунель в Лондоне и Токийского университета выяснили, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии вызвало цунами высотой до ста метров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали данные об уровне моря в пяти точках вблизи Анак-Кракатау, полученные с помощью волновых датчиков, и смоделировали на компьютере движение цунами от вулкана к суше.
Ученые выяснили, что катастрофические последствия могли бы быть хуже, если бы 100-150-метровая волна двигалась в другом направлении и обрушилась бы на более близкие берега. Хотя высота водяного вала быстро уменьшалась благодаря гравитационному воздействию и трению о морское дно, он все еще достигал 80 метров, когда добрался до ближайшего необитаемого острова, находящегося в нескольких километрах от вулкана.
Во время извержения Кракатау в 1883 году цунами 42 метров высотой обрушилось на сушу, в результате чего погибло 36 тысяч человек. В 2018 году волна унесла жизни 400 человек, когда через час после извержения достигла Суматры. Ее высота при этом успела уменьшиться до 5-13 метров.
Последние новости
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Украина атаковала «Газпром» в Латвии Украина атаковала «Газпром» в Латвии Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму Раскрыты несбывшиеся планы США по увеличению присутствия в Крыму
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Видео , Наука , Индонезия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Спорим, найду?» Ургант поддел губернатора Зауралья
«Спорим, найду?» Ургант поддел губернатора Зауралья 1
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону 23
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти
Школьница рассказала Путину, как перестать грызть ногти 28
«Папа, почему я здесь?»
«Папа, почему я здесь?» 53
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам
Путин призвал не забывать, кто помогал нацистам 320
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение