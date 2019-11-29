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В России создали антибактериальное покрытие для смартфонов 

Ferra.ru 1 час назад
В России создали уникальное покрытие для смартфонов
Фото: РИА Новости
Ученые из России произвели уникальное защитное покрытие для дисплеев смартфонов или планшетов, которое способно убивать микробы. Предполагается, что новый материал найдет применение и в медицине.
Ранее для удаления микробов с экранов, компании предлагали оснащать саму структуру защитного стекла антибактериальными материалами или наносить специальные полимерные пленки с антисептическим эффектом. Но были выявлены значительные минусы данных методов. Так, введение антибактериальных элементов в структуру защитного стекла является дорогостоящей процедурой, тогда как полимерные пленки со временем стираются и покрываются царапинами, что делает их менее эффективными.
Российским ученым удалось создать уникальный материал, который помимо эффективного антибактериального эффекта обладает более низкой стоимостью.
”Покрытия сделаны нами на основе оксида цинка и оксида олова. Мы показали, как можно оптимизировать химический состав материала, чтобы пленка из него стала прозрачной и имела бы максимально высокие антибактериальные свойства, и при этом намертво держалась на поверхности стекла”, — сообщается в пресс-релизе университета слова Сергея Евстропьева, первого автора статьи.
Кроме того, инновационный материал планируется использовать в медицине.
”Мы экспериментируем с нанесением на конец волоконного эндоскопа нашего материала. Благодаря этому мы потенциально можем доставлять через эндоскоп химически активный кислород к раковым клеткам и с помощью него убивать их”, — поделился один из авторов статьи, профессор ИТМО Николай Никоноров.
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Теги:
Наука и техника
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