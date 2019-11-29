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Политика

Археологи нашли печи XVI века в Троице-Сергиевой лавре 

News.ru + ещё 3 28 минут назад
Археологи нашли печи XVI века в Троице-Сергиевой лавре
Фото: Троице-Сергиева Лавра/flickr.com
Российские учёные обнаружили несколько кирпичных надворных печей XVI века, на которых, как они предполагают, готовилась пища для паломников Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Найденные печи создают зримый образ того, как жила обитель, а предания о лаврских котлах получили материальное воплощение. Судя по основаниям этих печей, они были рассчитаны на приготовление еды для большого числа людей, — цитирует ТАСС руководителя экспедиции Асю Энговатову.
Археологи нашли основания печей неподалеку от Смоленской церкви и колокольни. Здесь, согласно источникам из архива лавры, на рубеже XV-XVI веков находилась монастырская поварня. Рядом с печами были найдены фрагменты керамических сосудов с процарапанными или вырезанными символами, буквами и надписями. Всего экспедиция обнаружила в северо-западной части лавры более 300 археологических объектов.
Как писал News.ru, эксперты обнаружили древние надписи возле возвышенности Джабаль-эль-Лауз в Саудовской Аравии. Они написаны на малоизученном языке еврейской письменности и находятся на месте, где согласно Библии, Бог встретился с Моисеем.
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Теги:
Наука и техника , ИТАР-ТАСС
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