«Уральское НЛО» оказалось ракетой Минобороны

Неопознанный летающий объект, замеченный над Курганской и Челябинской областями, был ракетой ракетой «Тополь». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Минувшим вечером, как сообщал «Рамблер», в небе над Курганской и Челябинской областями был замечен неопознанный объект. Он ярко светился, а затем погас. Событие вызвало недоумение у местных жителей.

Несколько позже в тот же день пресс-служба Министерства обороны России распространила сообщение о запуске с полигона Капустин Яр, Астраханская область, «Тополя» — трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты.

Пуск был проведен боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. В российском военном ведомстве сообщили, что задачи пуска были выполнены в полном объеме — учебная боевая часть «Тополя» поразила цель с заданной точностью.

По версии «Комсомольской правды», именно эта ракета светилась в небе над Курганской и Челябинской областями и была принята некоторыми из очевидцев за НЛО — неопознанный летающий объект.