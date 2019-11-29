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НЛО над Южным Уралом оказался ракетой Минобороны 

Ura.Ru 21 минуту назад
НЛО над Южным Уралом рассекретили
Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ
Светящийся объект в небе, который встревожил жителей Златоуста Челябинской области 28 ноября, оказался ракетой комплекса «Тополь-М». Минобороны запустило оружие из Астраханской области.
«Пуск произвели с полигона Капустин Яр в Астраханской области. <…> Задачи пуска выполнены в полном объеме», — передает «Пятый канал». Отмечается, что условная цель была поражена на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане с расстояния три тысячи км.
Ранее сообщалось, что ракету приняли за НЛО в нескольких регионах России, напоминают «Дни.ру»
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Теги:
Наука и техника , Общество , Министерство обороны , Астраханская Область , Златоуст , Челябинская Область
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