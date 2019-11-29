НЛО над Южным Уралом рассекретили

НЛО над Южным Уралом оказался ракетой Минобороны

Ранее сообщалось, что ракету приняли за НЛО в нескольких регионах России, напоминают «Дни.ру»

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