НЛО над Южным Уралом рассекретили

Светящийся объект в небе, который встревожил жителей Златоуста Челябинской области 28 ноября, оказался ракетой комплекса «Тополь-М». Минобороны запустило оружие из Астраханской области.
«Пуск произвели с полигона Капустин Яр в Астраханской области. <…> Задачи пуска выполнены в полном объеме», — передает «Пятый канал». Отмечается, что условная цель была поражена на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане с расстояния три тысячи км.
Ранее сообщалось, что ракету приняли за НЛО в нескольких регионах России, напоминают «Дни.ру»