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Армия

Раскрыта загадка исчезновения древнего вида людей 

Lenta.ru 53 минуты назад
Раскрыта загадка исчезновения неандертальцев
Фото: Petr Kratochvil
Ученые Технического университета Эйндховена в Нидерландах выяснили, что причиной вымирания неандертальцев стало сочетание таких факторов, как небольшой размер популяции, близкородственное скрещивание (инбридинг) и случайные колебания численности. Это опровергает роль современного человека в исчезновении древних людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи изучили современные популяции охотников-собирателей, чтобы разработать модели популяций неандертальцев различного размера (50,100, 500, 1 000 или 5 000 особей). На них ученые проверили действие инбридинга, эффект Олли (малый размер популяции отрицательно влияет на адаптацию) и ежегодные колебания в показателях рождаемости, смертности и соотношения полов.
Оказалось, что инбридинг сам по себе не смог бы привести к вымиранию. Однако эффект Олли, когда меньше 25 процентов женских особей давали потомство, мог вызвать вымирание популяций размером вплоть до тысячи особей. В сочетании с демографическими колебаниями все популяции в модели исчезли в течение 10 тысяч лет.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Нидерланды
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