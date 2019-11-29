В Роскосмосе пояснили, почему заработки Рогозина выше, чем у руководителя NASA

«NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители», — рассказал в интервью радио «Комсомольская правда» Мельников.

По словам аудитора, на сотрудников Роскосмоса накладывается особые ограничения по контактам и выездам за рубеж, так как от них зависит стратегический ядерный потенциал страны. Он отметил, что зарплата американцев, которые занимаются боевой ядерной тематикой, в 10—20 раз выше, чем в Роскосмосе.

За 2018 год Дмитрий Рогозин задекларировал доходы в размере 29,5 млн рублей (свыше 460 тысяч долларов). Отмечается, что максимальная зарплата руководителей в NASA составляет 250 тысяч долларов, напоминает деловая газета «Взгляд».

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о коррупционных схемах в госкорпорации, пишет RT. Только за последний год по материалам службы аудита возбуждено более 15 уголовных дел,