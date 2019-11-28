Роскосмос пояснил, почему Рогозину можно платить больше, чем главе НАСА

Заработная плата гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина может превышать зарплату его коллеги, главы НАСА Джеймса Брайденстайна, так как Рогозин имеет доступ к секретной информации, за который ему доплачивают, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.

«НАСА, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал», — сказал Мельников на радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

Он добавил, что названная в СМИ зарплата Брайденстайна отличается от реальной.

Мельников пояснил, что зарплата у американцев, которые занимаются боевой ядерной тематикой, в 10-20 раз выше, чем в Роскосмосе.

Напомним, Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 млн рублей (свыше 460 тыс. долларов). Отмечается, что максимальная зарплата руководителей в НАСА составляет 250 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата сотрудников Роскосмоса и принадлежащих ему организаций составляет 59,7 тыс. рублей, зарплата менеджмента — 396 тыс. рублей.