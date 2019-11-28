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Роскосмос пояснил, почему Рогозину можно платить больше, чем главе НАСА 

Деловая газета «Взгляд» 42 минуты назад
Заработная плата гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина может превышать зарплату его коллеги, главы НАСА Джеймса Брайденстайна, так как Рогозин имеет доступ к секретной информации, за который ему доплачивают, заявил руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
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«НАСА, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал», — сказал Мельников на радио «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».
Он добавил, что названная в СМИ зарплата Брайденстайна отличается от реальной.
Мельников пояснил, что зарплата у американцев, которые занимаются боевой ядерной тематикой, в 10-20 раз выше, чем в Роскосмосе.
Напомним, Рогозин задекларировал свой доход за 2018 год в размере 29,5 млн рублей (свыше 460 тыс. долларов). Отмечается, что максимальная зарплата руководителей в НАСА составляет 250 тыс. долларов.
Ранее сообщалось, что средняя зарплата сотрудников Роскосмоса и принадлежащих ему организаций составляет 59,7 тыс. рублей, зарплата менеджмента — 396 тыс. рублей.
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Теги:
Наука и техника , Видео
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