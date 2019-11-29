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Больше главы NASA: Зарплату Рогозина оправдали 

Рамблер + ещё 8 20 минут назад
В Роскосмосе заявили, что зарплата главы госкорпорации Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллег из NASA, благодаря доплатам за доступ к секретной информации. Об этом сообщает РИА Новости.
Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников подчеркнул, что американское космическое агентство NASA занимается только «гражданской тематикой».
«Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал», — подчеркнул Мельников.
Как сообщал «Рамблер», за 2018 года Рогозин задекларировал доход в 29,5 миллиона рублей (более 460 тысяч долларов). СМИ писали, что руководители NASA получают по 250 тысяч долларов в год. Однако Мельников заявил, что у директора NASA Джеймса Брайденстайна зарплата на самом деле выше.
Представитель Роскосмоса подчеркнул, что зарплаты американцев, которые занимаются боевым ядерным оружием, в 10-20 раз выше, чем в российской госкорпорации.
Комментарии406 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Наука и техника , Видео , Громкие уголовные дела , Дмитрий Рогозин , Джеймс Брайденстайн , Артем Мельников , Роскосмос , NASA
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