Больше главы NASA: Зарплату Рогозина оправдали

Роскосмосе заявили, что зарплата главы госкорпорации Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллег из NASA , благодаря доплатам за доступ к секретной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель службы внутреннего аудита Роскосмоса Артем Мельников подчеркнул, что американское космическое агентство NASA занимается только «гражданской тематикой».

«Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации — секретоносители, на них накладывается особое ограничение по контактам, по выездам за рубеж. От них зависит стратегический ядерный потенциал», — подчеркнул Мельников.

Как сообщал «Рамблер», за 2018 года Рогозин задекларировал доход в 29,5 миллиона рублей (более 460 тысяч долларов). СМИ писали, что руководители NASA получают по 250 тысяч долларов в год. Однако Мельников заявил, что у директора NASA Джеймса Брайденстайна зарплата на самом деле выше.

Представитель Роскосмоса подчеркнул, что зарплаты американцев, которые занимаются боевым ядерным оружием, в 10-20 раз выше, чем в российской госкорпорации.