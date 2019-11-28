Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России
В мире
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским
Политика
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина
Политика

Российские учёные создали самоочищающуюся от бактерий цинковую плёнку 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Создано антибактериальное покрытие для смартфонов
Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Учёные Университета ИТМО создали новый прозрачный материал на основе оксида цинка, который может самостоятельно очищаться от жирных пятен и уничтожать опасные микробы. Эту разработку можно применять для защиты смартфонов, а также в медицине.
О достижении своих исследователей сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на описание материала в научном журнале Materials Today Communications.
Первые покрытия были сделаны нами на основе оксида цинка и оксида олова. Мы показали, как можно оптимизировать химический состав материала, чтобы плёнка из него стала прозрачной и имела бы максимально высокие антибактериальные свойства и при этом намертво держалась на поверхности стекла, — рассказал один из авторов работы, сотрудник Университета ИТМО Сергей Евстропьев.
Созданным материалом заинтересовались специалисты, которые разрабатывают эндоскопы и другие медицинские приборы. Медики надеются, что он позволит не только изучать опухоли с помощью этих устройств, но и убивать их, облучая цинковое покрытие ультрафиолетом и порождая большое число агрессивных молекул. Аналогичным образом это же покрытие можно наносить на стены и мебель в клиниках, защищая их посетителей от заражения больничными инфекциями.
Ранее News.ru писал, что студенты МГУ создали бионический протез руки, способный понимать желания его владельца. Он способен выполнять сложные манипуляции и обладает привлекательным дизайном. Разработка состоит из трёх частей: браслета, собственно протеза и компьютера. Браслет считывает электрические сигналы с поверхности кожи, а компьютер использует нейросетевые алгоритмы для анализа данных и заставляет протез исполнять нужные действия. Сама киберрука изготовлена из лёгкого и прочного сплава алюминия и титана, а пластиковые компоненты напечатаны на принтере.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
News.ru: последние новости
Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА Роскосмос объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА Против глав предприятий Роскосмоса заведено более 15 уголовных дел Против глав предприятий Роскосмоса заведено более 15 уголовных дел Биологи разгадали генетический код дьявольского червя Биологи разгадали генетический код дьявольского червя
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Технологии , МГУ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России 56
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 139
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 56
Германия ответила на послание Путина
Германия ответила на послание Путина 329
Мать-сектантка рассказала об убийстве сына
Мать-сектантка рассказала об убийстве сына
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Путин призвал россиян не думать об Украине
08:35
Путин призвал россиян не думать об Украине
Политика Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение