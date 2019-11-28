Создано антибактериальное покрытие для смартфонов

Российские учёные создали самоочищающуюся от бактерий цинковую плёнку

Учёные Университета ИТМО создали новый прозрачный материал на основе оксида цинка, который может самостоятельно очищаться от жирных пятен и уничтожать опасные микробы. Эту разработку можно применять для защиты смартфонов, а также в медицине.

О достижении своих исследователей сообщила пресс-служба вуза со ссылкой на описание материала в научном журнале Materials Today Communications.

Первые покрытия были сделаны нами на основе оксида цинка и оксида олова. Мы показали, как можно оптимизировать химический состав материала, чтобы плёнка из него стала прозрачной и имела бы максимально высокие антибактериальные свойства и при этом намертво держалась на поверхности стекла, — рассказал один из авторов работы, сотрудник Университета ИТМО Сергей Евстропьев.

Созданным материалом заинтересовались специалисты, которые разрабатывают эндоскопы и другие медицинские приборы. Медики надеются, что он позволит не только изучать опухоли с помощью этих устройств, но и убивать их, облучая цинковое покрытие ультрафиолетом и порождая большое число агрессивных молекул. Аналогичным образом это же покрытие можно наносить на стены и мебель в клиниках, защищая их посетителей от заражения больничными инфекциями.