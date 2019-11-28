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Вице-президента РАН Алексея Хохлова обвинили в манипуляциях 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Вице-президента РАН обвинили в манипуляциях
Фото: РИА Новости
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» направила официальную жалобу в прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с непредоставлением должностными лицами Российской академии наук, и конкретно — вице-президентом РАН академиком Алексеем Хохловым, ответа на запрос редакции в установленный законом срок. Копия жалобы имеется в распоряжении «Ленты.ру».
Редакция считает незаконным тот факт, что академик Алексей Хохлов проигнорировал письмо газеты, в котором вице-президенту РАН были заданы вопросы относительно скандального доклада Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований (КПФНИ), в котором 56 кандидатов в члены-корреспонденты РАН были фактически названы фальсификаторами. Алексей Хохлов курирует работу КПФНИ в президиуме РАН.
Доклад комиссии появился как раз перед выборами в РАН, поэтому научной общественностью эта публикация была расценена как способ манипуляции. Вот почему редакция поставила перед вице-президентом РАН и куратором комиссии вопросы: нормально ли, по его мнению, что скандальный доклад был основан на материалах «Диссернета», — организации, зарегистрированной в США, а также то, что большинство ее функционеров являются резидентами стран НАТО? Почему перед публикацией комиссия не ознакомила с докладом Российскую академию наук, ее президиум? Была ли выслушана позиция Высшей аттестационной комиссии, тематических отделений РАН, редакций научных журналов, в которых публиковались «фальсифицированные» статьи?
«При публикации доклада комиссии были нарушены едва ли не все регламенты работы РАН, — написано в статье «Солидарности», посвященного проблеме вокруг доклада комиссии. — А опубликованные материалы оказались в существенной части безосновательными, наносящими ущерб чести и достоинству крупных ученых. Один из них, доктор юридических наук Николай Михайлов, в период его шельмования ушел из жизни. Сердце остановилось. А обвинения Виктора Васильева (председателя КПФНИ) в адрес ушедшего из жизни человека не подтвердились. Отделение общественных наук РАН, по линии которого шел на выборы в членкоры Михайлов, их отвергло. Было отмечено, что опубликованные материалы "требуют обстоятельной, юридически корректной и научно аргументированной экспертизы компетентными профессионалами"».
В настоящий момент общественность является свидетелем повторного выхода комиссией за рамки как этических норм, так и процедурных вопросов, она вновь подставляет РАН и президиум под волну критики и общественного осуждения, пишет портал Regnum.ru в статье, посвященной скандалу.
«Очень похоже на то, что члены комиссии решили воспользоваться появившейся у них властью и существенно повлиять на результаты голосования, не имея на то мандата от лица РАН и соответствующих легитимных прав. Возможно, во избежание очередных судебных исков в отношении РАН лучшим решением президиума было бы решение о роспуске данной комиссии?», — отмечает Иван Сергеев в статье издания.
Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований была организована 18 сентября 2018 года постановлением президиума РАН. Причем, в соответствии с пунктом 1.2 положения о комиссии, она — лишь совещательный орган и состоит при президиуме РАН, но не является его структурным подразделением. Все результаты проделанной КПФНИ работы должны предоставляться президиуму РАН, который только и обладает полномочиями давать оценку представленным материалам. Кроме того, президиум РАН не давал комиссии каких-либо конкретных поручений по осуществлению проверки будущих кандидатов на должности членов-корреспондентов академии.
Академик Алексей Хохлов в комментариях MK.RU отвергнул обвинения в свой адрес. «Вопросы газеты, о существовании которой я, кстати, даже не подозревал, касаются Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований. По положению этой комиссии на все вопросы, связанные с ее деятельностью, должен отвечать председатель комиссии, а именно академик Виктор Анатольевич Васильев. Поэтому все вопросы, заданные мне, я переправил ему. Он ответил газете в семидневный срок. Поэтому я не понимаю смысла претензий в мой адрес», — заявил Алексей Хохлов. Теперь оценку этой позиции даст прокуратура Москвы.
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Теги:
Наука и техника , Иван Сергеев , Виктор Васильев , Николай Михайлов , Алексей Хохлов , Генпрокуратура РФ , РАН , НАТО , ИА REGNUM , Московский комсомолец , Lenta.ru , США
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