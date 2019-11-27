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Названа причина появления современного человечества 

Lenta.ru 1 час назад
Названа причина появления современного человечества
Фото: ТАСС
Ученые США и Израиля определили возможную причину миграции первых людей современного типа из Африки. Оказалось, что ключевую роль сыграли муссоны на Ближнем Востоке, которые обеспечили подходящие коридоры для переселения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали пещерные кальцитовые образования, называемые спелеотермами, в сталактитовой пещере Сорек в Израиле. Они определили состав изотопов кислорода-16 и кислорода-18, который зависит от уровня осадков, в минералах, возраст которых составляет 125 тысяч лет. Кроме того, ученые воспользовались климатической моделью, по которым можно предсказать изменения в растительности за последние 800 тысяч лет.
Предыдущие исследования показали, что Ближний Восток мог быть теплее и влажнее 125 тысяч лет назад и 105 тысяч лет назад, однако 115 тысяч лет назад условия в этом регионе были похожи на современные. Более влажные периоды времени совпадали с пиковой инсоляцией в северном полушарии.
Модель продемонстрировала, что в эти же периоды африканские и азиатские муссоны сдвинулись на север, что привело к значительным осадкам на Ближнем Востоке в летние месяцы. Результаты изотопного анализа подтвердили, что лето было очень дождливым 125 и 105 тысяч лет назад. Это могло подтолкнуть людей к освоению новых территорий, заключают ученые.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Израиль , США
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