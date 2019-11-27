Названа причина появления современного человечества

Ученые США Израиля определили возможную причину миграции первых людей современного типа из Африки. Оказалось, что ключевую роль сыграли муссоны на Ближнем Востоке, которые обеспечили подходящие коридоры для переселения. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали пещерные кальцитовые образования, называемые спелеотермами, в сталактитовой пещере Сорек в Израиле. Они определили состав изотопов кислорода-16 и кислорода-18, который зависит от уровня осадков, в минералах, возраст которых составляет 125 тысяч лет. Кроме того, ученые воспользовались климатической моделью, по которым можно предсказать изменения в растительности за последние 800 тысяч лет.

Предыдущие исследования показали, что Ближний Восток мог быть теплее и влажнее 125 тысяч лет назад и 105 тысяч лет назад, однако 115 тысяч лет назад условия в этом регионе были похожи на современные. Более влажные периоды времени совпадали с пиковой инсоляцией в северном полушарии.

Модель продемонстрировала, что в эти же периоды африканские и азиатские муссоны сдвинулись на север, что привело к значительным осадкам на Ближнем Востоке в летние месяцы. Результаты изотопного анализа подтвердили, что лето было очень дождливым 125 и 105 тысяч лет назад. Это могло подтолкнуть людей к освоению новых территорий, заключают ученые.