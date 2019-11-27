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Космонавты рассказали, как выжить на МКС без туалета 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Космонавты рассказали, как выжить на МКС без туалета
Фото: Национальная Служба Новостей
Два российских космонавта Павел Виноградов и Сергей Нефедов объяснили НСН, как решаются вопросы гигниены на борту. На борту Международной космической станции не работают все туалеты, астронавты вынуждены пользоваться одноразовыми пакетами. Об этом пишут РИА Новости, опираясь на переговоры экипажа с наземными специалистами NASA.
На МКС находятся два туалета в российском и в американском модулях. Также санузлы расположены в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях «Союз», но их используют в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС. Космический испытатель, Герой России Сергей Нефедов уверил НСН, что никаких проблем у космонавтов не будет.
«Я вас уверяю, что выход всегда найдется. С точки зрения гигиенического обеспечения экипажа эти проблемы были решены, причем весьма давно. На полет это точно не повлияет. Мы в свое время в случае непредвиденных обстоятельств холщовые пропитанные салфетки с романтическим названием «Жасмин». Они находились в специальной упаковке, и они сохраняли свежесть 10 лет. Гении работали, 2-3 салфетки использовали и как будто из душа вышел», — вспомнил Нефедов.
В свою очередь, Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН призвал не верить информации NASA, у экипажа есть инструкции, как поступать в таких ситуациях.
«Инструкции, конечно, на этот случай есть. На МКС четыре туалета, и непонятно, почему выход из строя санузла в американском сегменте так взволновали все СМИ… Не верьте NASA, которое утверждает, что вышли сразу все туалеты из строя разом. Это не так. Так что никаких проблем нет», — отметил Виноградов.
Напомним, сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.
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Теги:
Наука и техника , Павел Виноградов , Кристина Кук , Олег Скрипочка , Александр Скворцов , Эндрю Морган , Сергей Нефедов , NASA , РИА Новости
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