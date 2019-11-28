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Неудаляемый вирус атаковал компьютеры по всему миру 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Неудаляемый вирус атаковал компьютеры по всему миру
Фото: globallookpress.com
Неуловимый вирус-майнер заразил более 80 тысяч компьютеров во всем мире, Сообщает «Лента.ру» со ссылкой на компанию Microsoft.
Программа, получившая название Dexphot, запускает опасный код бесфайловым методом прямо в памяти устройства. Программа умеет действовать незаметно, и ее обнаружить ее очень сложно. Специалисты считают, что программа появляется на устройствах, уже зараженных другим вирусом ICLoader.
Внедрившись в устройство, вирус перехватывает системные процессы Windows, а также запускает майнер криптовалюты.
Чтобы избежать обнаружения, вирус использует шифрование. Если вредная программа будет удалена, система вновь заразит сама себя.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Наука и техника , Интернет , Microsoft , Lenta.ru
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