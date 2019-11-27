Корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур для запуска в апреле

Космический пилотируемый корабль "Союз МС-16", который отправится на орбиту в апреле 2020 года, доставлен на Байконур . Об этом говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации "Энергия"

"Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-16" доставлен на космодром Байконур для проведения предполетной подготовки", — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте корпорации.

Специалисты уже выгрузили корабль и установили в монтажно-испытательном корпусе. Теперь ему предстоит пройти процедуру приемки и консервации. "В режиме хранения пилотируемый корабль будет находиться до начала подготовки изделия на техническом комплексе", — добавили в РКК.

"Запуск ТПК "Союз МС-16" с экипажем в составе участников 63-й и 64-й основных экспедиций к Международной космической станции запланирован в апреле 2020 года", — уточнили в корпорации.