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Корабль «Союз МС-16» доставили на Байконур для запуска в апреле 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
«Союз МС-16» доставили на Байконур
Фото: РИА Новости
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-16", который отправится на орбиту в апреле 2020 года, доставлен на Байконур. Об этом говорится в сообщении Ракетно-космической корпорации "Энергия".
"Транспортный пилотируемый корабль (ТПК) "Союз МС-16" доставлен на космодром Байконур для проведения предполетной подготовки", — говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте корпорации.
Специалисты уже выгрузили корабль и установили в монтажно-испытательном корпусе. Теперь ему предстоит пройти процедуру приемки и консервации. "В режиме хранения пилотируемый корабль будет находиться до начала подготовки изделия на техническом комплексе", — добавили в РКК.
"Запуск ТПК "Союз МС-16" с экипажем в составе участников 63-й и 64-й основных экспедиций к Международной космической станции запланирован в апреле 2020 года", — уточнили в корпорации.
По данным Центра подготовки космонавтов, в состав основного экипажа предстоящей экспедиции входят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Крис Кэссиди. Их дублируют российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт США Стивен Боуэн.
Ранее журнал "Русский космос" сообщил, что первый пилотируемый запуск в 2020 году назначен на 15 апреля. Позже исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев уточнил, что старт состоится в марте или апреле.
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Теги:
Наука и техника , Анатолий Иванишин , Крис Кэссиди , Сергей Крикалев , Николай Тихонов , Роскосмос , РКК Энергия , Байконур
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