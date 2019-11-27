Большинство дельфинов оказались правшами

Большинство дельфинов — правши

Среди людей количество правшей достигает 90%, однако мы не единственные животные, имеющие привычку пользоваться той или иной стороной тела: например, гориллы в основном правши, а кенгуру — левши. Даже у кошек есть подобная склонность, хотя существуют основания полагать, что предпочтение правой или левой стороны у них зависит от пола.

Исследователи из американской некоммерческой организации Dolphin Communication Project в течение определенного времени наблюдали за поведением дельфинов-афалин на Багамских островах и выяснили, что во время поиска пищи животные предпочитают пользоваться той или иной стороной тела. Обычно они скользят вплотную к океанскому дну, выискивая добычу, а затем «ныряют» носом в песок, чтобы схватить ее. Перед этим они делают резкий и неожиданный поворот.

Оказалось, что почти всегда этот поворот совершается в левую сторону — в 99% из 709 случаев наблюдения. Это означает, что дельфины правши, поскольку в случае поворота влево их правый глаз и правая сторона тела находятся ближе к океанскому дну, а, значит, ближе к добыче. За все время наблюдения ученым удалось увидеть только 4 поворота вправо, и все они были сделаны одним и тем же дельфином со странной формы правым грудным плавником.

Ученые предполагают, что есть несколько объяснений такому поведению. Во-первых, это может быть связано с особенностями строения глотки дельфинов, облегчая им процесс глотания. Во-вторых, именно на правой стороне головы афалин расположено специальное акустическое окно, с помощью которого они производят эхолоцирующие щелчки.

Это особенно характерно для почти слепых гангских речных дельфинов, которые в поисках пищи полагаются исключительно на эхолокацию — они практически всегда плавают правой стороной тела ближе к речному дну. Наконец, это может быть связано с работой мозга: как и у людей, сенсорная информация, собранная одной стороной тела, обрабатывается противоположным полушарием мозга.