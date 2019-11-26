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Спасение планеты от глобальной катастрофы провалилось 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
В ООН заявили, что уровень парниковых газов в атмосфере достиг рекордного уровня, несмотря на все обязательства по Парижскому соглашению 2015 года. Об этом сообщает издание Science Alert.
Согласно докладу, концентрация углекислого газа в 2018 году составила 407,8 частей на миллион по сравнению с 405,5 частей на миллион в 2017-м. Это увеличение оказалось выше среднегодового повышения концентрации за последнее десятилетие. По словам специалистов, сохранение тенденции означает, что будущие поколения будут сталкиваться с усугубляющимся экологическим кризисом, который будет выражаться в частых экстремальных погодных явлениях, дефицитом воды, повышением уровня моря.
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Для сдерживания роста глобальной температуры ниже 1,5 градуса Цельсия, что установлено Парижским соглашением, выбросы парниковых газов должны сравняться с их удалением из атмосферы с помощью естественных процессов или технологических инноваций. По мнению специалистов, в данный момент это уже невозможно, хотя развитие зеленых технологий поможет смягчить последствия.
Углекислый газ отвечает за две трети глобального потепления. На втором месте находится метан, основными источниками которого является крупный рогатый скот и рисовые поля. Шесть процентов потепления вызваны применением сельскохозяйственных удобрений. 25 процентов всех выбросов поглощается океаном и наземными экосистемами.
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Теги:
Наука и техника , Видео , Экология , ООН
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