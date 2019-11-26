Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана"
"ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана"
В мире
"Мы отвечаем друг за друга": РФ о громких словах Лукашенко
"Мы отвечаем друг за друга": РФ о громких словах Лукашенко
Политика
Воюющие кланы: Пригожин оценил российский шоу-бизнес
Воюющие кланы: Пригожин оценил российский шоу-бизнес
Шоу-бизнес
Президента Грузии освистали из-за ужина в кафе
Президента Грузии освистали из-за ужина в кафе
В мире

Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы 

РИА Новости + ещё 2
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы
Фото: CC BY-SA 3.0 / Bundesarchiv /
Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
Ранее староста пражского района Ржепорье Павел Новотны предложил поставить памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову. В сентябре руководство другого района Прага-6 приняло решение перенести в один из музеев памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
В российском посольстве напомнили, что Русская освободительная армия Власова признана коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.
"В случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", — говорится в сообщении посольства.
В дипмиссии напомнили, что в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены, в том числе и Чехословакией, в резолюции 95 (1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).
В конвенции говорится, что к таким преступлениям "никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения".
В советские годы имя Андрея Власова было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии Власов сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР 11 генералов РОА, и в их числе Власов, были повешены в 1946 году.
Видео дня. Любимого сына Елизаветы II подозревают в педофилии
Последние новости
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ Она единственная, кто мог позволить себе поправить речь президента РФ Почему ушло Азовское море Почему ушло Азовское море
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Иван Конев , Андрей Власов , Генассамблея ООН , Прага , Чехия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана»
«ЦРУ контролировало штабы Ющенко во время Майдана» 173
«Мы отвечаем друг за друга»: РФ о громких словах Лукашенко
«Мы отвечаем друг за друга»: РФ о громких словах Лукашенко 15
Воюющие кланы: Пригожин оценил российский шоу-бизнес
Воюющие кланы: Пригожин оценил российский шоу-бизнес 10
Президента Грузии освистали из-за ужина в кафе
Президента Грузии освистали из-за ужина в кафе 3
Полуголые официантки заинтересовали полицию
Полуголые официантки заинтересовали полицию 1
Видео
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
01:57
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Политика
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
01:05
«Ответ известный»: Россия не отменит санкции первой
Политика Статьи
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
01:18
Ножом в живот: москвич напал на жену при ребенке
Криминал Происшествия
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
00:28
Отсидевший за изнасилование Шурыгиной стал правозащитником
Общество
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
00:58
Украинского чиновника выгнали из бара за песни Газманова
Украина В мире
Зебра лягнула львицу и осталась жива
00:05
Зебра лягнула львицу и осталась жива
В мире
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
00:27
К новогодним каникулам россиян хотят добавить один день
Общество Другое
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
01:20
«Путин не против»: Лукашенко «присвоил» Калининград
СНГ В мире
Украина оценила вероятность военной агрессии России
01:51
Украина оценила вероятность военной агрессии России
В мире Украина
На Украине нашли замену Зеленскому
02:08
На Украине нашли замену Зеленскому
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение