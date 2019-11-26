Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

Посольство России напомнило Чехии , кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника, поскольку это будет нарушением обязательств Праги по Конвенции о преступлениях против человечества, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

Ранее староста пражского района Ржепорье Павел Новотны предложил поставить памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову . В сентябре руководство другого района Прага-6 приняло решение перенести в один из музеев памятник советскому маршалу Ивану Коневу

В российском посольстве напомнили, что Русская освободительная армия Власова признана коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.

"В случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржепорые это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", — говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии напомнили, что в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены, в том числе и Чехословакией, в резолюции 95 (1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).

В конвенции говорится, что к таким преступлениям "никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения".

В советские годы имя Андрея Власова было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии Власов сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР 11 генералов РОА, и в их числе Власов, были повешены в 1946 году.