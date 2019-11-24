Ученые испытают антитела на способность побеждать рак

Клинические испытания нового метода лечения, который, как ожидается, повысит выживаемость больных раком легких и яичников, начнутся в ближайшее время в Южной Австралии. Исследователи намерены использовать антитела. Набор пациентов для испытаний начнется в начале 2020 года, сообщает Daily Mail.

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Ученые заявляют, что антитела с низкой дозой радиации будут нацелены на разрушение определенного белка, который создается умирающими или уже мертвыми раковыми клетками. Радиационный сигнал улавливается при сканировании, что позволит исследователям проследить, насколько хорошо химиотерапия убивает раковые клетки.

Специалисты отмечают, что новый метод будет в первую очередь испытан на пациентах с раком легких и яичников, после чего, возможно, его начнут применять для борьбы с другими формами болезни.

Ранее стало известно, что новосибирские ученые проведут клинические испытания разработанного ими комбинированного препарата от рака. Новое лекарство представляет собой замороженную вирусную суспензию, соединяющую вирус осповакцины и белок грудного молока. Действие основано на его обитании и размножении внутри опухоли, пока она не будет окончательно уничтожена. Препарат будет применяться в лечении рака молочной железы и глиомы.