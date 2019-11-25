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В Болгарии создали робота-гуманоида из бытовой техники 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
В Болгарии создали робота-гуманоида из бытовой техники
Фото: «Мир 24» / Алан Кациев
Болгарский инженер Росен Христов сконструировал робота-гуманоида из деталей бывшей в употреблении бытовой техники. В свой проект он вложил всего две тысячи левов (приблизительно 80 тысяч рублей), сообщает bTV.
Туловище робота создано из стационарного компьютера, глаза — из камен фотоаппаратов. Движущиеся детали изобретатель позаимствовал у DVD-проигрывателя.
Робот по имени Рокки достигает 170 сантиметров в высоту и 50 килограммов веса. Он способен передвигаться по помещению и брать в руки различные предметы.
Создатель гуманоида отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом. В его планах — создание роботов, способных разговаривать, выполнять работу по хозяйству и помогать людям с ограниченными возможностями.
Ранее сообщалось, что американские ученые создали роботизированную рыбу. Она способна опускаться на глубину до 15 метров и поможет исследователям изучать подводный мир.
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Теги:
Наука и техника , Технологии , Садоводство , Болгария
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