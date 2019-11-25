В Болгарии создали робота-гуманоида из бытовой техники

Болгарский инженер Росен Христов сконструировал робота-гуманоида из деталей бывшей в употреблении бытовой техники. В свой проект он вложил всего две тысячи левов (приблизительно 80 тысяч рублей), сообщает bTV.

Туловище робота создано из стационарного компьютера, глаза — из камен фотоаппаратов. Движущиеся детали изобретатель позаимствовал у DVD-проигрывателя.

Робот по имени Рокки достигает 170 сантиметров в высоту и 50 килограммов веса. Он способен передвигаться по помещению и брать в руки различные предметы.

Создатель гуманоида отметил, что не планирует останавливаться на достигнутом. В его планах — создание роботов, способных разговаривать, выполнять работу по хозяйству и помогать людям с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что американские ученые создали роботизированную рыбу. Она способна опускаться на глубину до 15 метров и поможет исследователям изучать подводный мир.