Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названа причина смерти пилота рейса Москва - Анапа
Названа причина смерти пилота рейса Москва - Анапа
Происшествия
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
Происшествия
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности
Погода

Современные приматы оказались умнее предков человека 

News.ru 1 час назад
Современные приматы оказались умнее предков человека
Фото: Allen Eyestone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Австралийские учёные считают, что современные обезьяны умнее высших приматов — австралопитеков, живших от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и размер отверстий в черепной коробке.
Специалисты считают, что у родственных организмов должна быть примерно одинаковая скорость кровоснабжения. А по общему просвету сосудов можно представить количество крови, необходимое для нормального снабжения мозга, пишет журнал The Royal Society Publishing.
Метод применили к 69 черепам современных приматов и 11 — австралопитеков. Эксперимент показал, что кровоток у нынешних обезьян почти в два раза интенсивнее, чем у предков человека разумного.
Учёные уверены, что мозговое вещество шимпанзе, бонобо и горилл требует вдвое больше энергии, чем у австралопитека. Это доказывает, что развитие умственных способностей зависит не только от размера мозга, но и от количества нейронных связей.
Ранее News.ru сообщал, что потенциальных спортсменов среди детей в обозримом будущем смогут выявлять с помощью генетического теста. При этом определять научатся не только предрасположенность к победам и медалям, но и конкретный вид спорта, в котором необходимо приложить особые усилия, считают учёные.
Разработка теста уже идёт, рассказал один из создателей новой системы Ильдус Ахметов. По его словам, в первую очередь начнут выявлять наследственную обусловленность спортивного таланта.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
News.ru: последние новости
Генетики предложили по-новому вычислять возраст собаки Генетики предложили по-новому вычислять возраст собаки В Малайзии умер от рака редкий суматранский носорог В Малайзии умер от рака редкий суматранский носорог Роскосмос предупредил о новом «челябинском метеорите» Роскосмос предупредил о новом «челябинском метеорите»
Комментарии1 
Теги:
Наука и техника , Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти пилота рейса Москва — Анапа
Названа причина смерти пилота рейса Москва — Анапа 37
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину» 307
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
Москвичей предупредили об опасности
Москвичей предупредили об опасности 2
Появилась новая версия смерти Березовского
Появилась новая версия смерти Березовского 123
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Пушков объяснил «травлю» Ротару
01:44
Пушков объяснил «травлю» Ротару
Политика
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
01:20
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
Происшествия Криминал
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
В Праге захотели заменить Конева на предателя России
00:56
В Праге захотели заменить Конева на предателя России
В мире Европа
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
Макаревич: «Сейчас какая-то странная штука происходит»
02:30
Макаревич: «Сейчас какая-то странная штука происходит»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение