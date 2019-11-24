Современные приматы оказались умнее предков человека

Австралийские учёные считают, что современные обезьяны умнее высших приматов — австралопитеков, живших от 4 до 1,8 млн лет назад. Исследователи сравнили их интеллект, сопоставив данные об интенсивности кровоснабжения мозга животных и размер отверстий в черепной коробке.

Специалисты считают, что у родственных организмов должна быть примерно одинаковая скорость кровоснабжения. А по общему просвету сосудов можно представить количество крови, необходимое для нормального снабжения мозга, пишет журнал The Royal Society Publishing.

Метод применили к 69 черепам современных приматов и 11 — австралопитеков. Эксперимент показал, что кровоток у нынешних обезьян почти в два раза интенсивнее, чем у предков человека разумного.

Учёные уверены, что мозговое вещество шимпанзе, бонобо и горилл требует вдвое больше энергии, чем у австралопитека. Это доказывает, что развитие умственных способностей зависит не только от размера мозга, но и от количества нейронных связей.

Ранее News.ru сообщал, что потенциальных спортсменов среди детей в обозримом будущем смогут выявлять с помощью генетического теста. При этом определять научатся не только предрасположенность к победам и медалям, но и конкретный вид спорта, в котором необходимо приложить особые усилия, считают учёные.

Разработка теста уже идёт, рассказал один из создателей новой системы Ильдус Ахметов. По его словам, в первую очередь начнут выявлять наследственную обусловленность спортивного таланта.