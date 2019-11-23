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В Малайзии от рака умер последний суматранский носорог 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
От рака умер последний суматранский носорог
Фото: globallookpress.com
Суматранский носорог признан официально вымершим в Малайзии. От рака скончалась 25-летняя самка по имени Иман, информирует Reuters.
Животное нашли в 2014 году, с тех пор оно содержалось в заповеднике, который находится на острове Борнео.
«Смерть Имана наступила гораздо раньше, чем мы ожидали, но мы знали, что она начинает испытывать сильную боль», — сообщил директора департамента дикой природы Сабаха Августины Тууга.
Отмечается, что в Малайзии последний самец малайзийского носорога ушел из жизни в мае текущего года. Этот вид почти исчез во всем мире. Сейчас, по разным подсчетам, обитает от 30 до 80 особей.
Ранее сообщалось, что носороги в Ботсване (Южная Африка) могут быть полностью истреблены уже к 2021 году.
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Теги:
Наука и техника , Иман , Reuters , Малайзия
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