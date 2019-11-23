В Малайзии от рака умер последний суматранский носорог

Суматранский носорог признан официально вымершим в Малайзии . От рака скончалась 25-летняя самка по имени Иман , информирует Reuters.

Животное нашли в 2014 году, с тех пор оно содержалось в заповеднике, который находится на острове Борнео.

«Смерть Имана наступила гораздо раньше, чем мы ожидали, но мы знали, что она начинает испытывать сильную боль», — сообщил директора департамента дикой природы Сабаха Августины Тууга.

Отмечается, что в Малайзии последний самец малайзийского носорога ушел из жизни в мае текущего года. Этот вид почти исчез во всем мире. Сейчас, по разным подсчетам, обитает от 30 до 80 особей.

Ранее сообщалось, что носороги в Ботсване (Южная Африка) могут быть полностью истреблены уже к 2021 году.