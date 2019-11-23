Дуров похвастался ростом числа пользователей Telegram

Дуров: В Telegram число пользователей каждый год увеличивается на 50%

Число пользователей Telegram ежегодно увеличивается примерно в полтора раза. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров

Показатель продолжает расти ежегодно примерно на 50%. Этот чрезвычайный рост по-прежнему сопровождается некоторыми трудностями, — цитирует ТАСС основателя соцсети.

Ранее News.ru писал, что Павел Дуров призвал отказаться от WhatsApp из-за многочисленных уязвимостей. Он заявил, что разработчики с их помощью следят за пользователями, а мошенники могут получить доступ к личным данным, хранящимся в гаджетах.