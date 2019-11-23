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В мире

Дуров: В Telegram число пользователей каждый год увеличивается на 50% 

News.ru 48 минут назад
Дуров похвастался ростом числа пользователей Telegram
Фото: globallookpress.com
Число пользователей Telegram ежегодно увеличивается примерно в полтора раза. Об этом заявил создатель мессенджера Павел Дуров.
Показатель продолжает расти ежегодно примерно на 50%. Этот чрезвычайный рост по-прежнему сопровождается некоторыми трудностями, — цитирует ТАСС основателя соцсети.
Ранее News.ru писал, что Павел Дуров призвал отказаться от WhatsApp из-за многочисленных уязвимостей. Он заявил, что разработчики с их помощью следят за пользователями, а мошенники могут получить доступ к личным данным, хранящимся в гаджетах.
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Теги:
Наука и техника , Павел Дуров , ИТАР-ТАСС
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