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Генетики предложили по-новому вычислять возраст собаки 

News.ru 2 часа назад
Генетики предложили по-новому вычислять возраст собаки
Фото: News.ru
Учёные из Калифорнийского университета утверждают, что популярная формула вычисления возраста собаки по отношению к человеку — один к семи — является неверной. Они выяснили, что четвероногие взрослеют неравномерно и уже после двух лет имеют тенденцию стареть очень медленно.
Эксперимент показал, что к тому времени, когда псу исполнится три года, его возраст будет примерно эквивалентен 50-летнему человеку, пишет Independent.
Генетики изучили ДНК у 104 лабрадоров в возрасте от 4 недель до 16 лет. ДНК со временем изменяется по мере созревания клетки, что позволяет учёным отслеживать биологическое развитие животного. После оценки полученных результатов учёные сравнили их с данными 300 человек.
Оказалось, что в возрасте двух лет ДНК лабрадора была эквивалентна человеку в возрасте 40 лет, а не 14-летнему, как предполагает традиционная формула. Поскольку со временем процесс старения замедляется, то к 10 годам возраст лабрадора соответствует возрасту человека 68 лет.
Формула была разработана на предположении, что большинство собак доживают до 10 лет, а люди — до 70 лет.
Ранее News.ru писал, что китайский журналист сравнил старение китаянок и россиянок. По его мнению, россиянки стареют раньше китаянок, потому что после свадьбы отдают много сил семье, не следят за своей внешностью.
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Теги:
Наука и техника , Наука
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