Генетики предложили по-новому вычислять возраст собаки

Учёные из Калифорнийского университета утверждают, что популярная формула вычисления возраста собаки по отношению к человеку — один к семи — является неверной. Они выяснили, что четвероногие взрослеют неравномерно и уже после двух лет имеют тенденцию стареть очень медленно.

Эксперимент показал, что к тому времени, когда псу исполнится три года, его возраст будет примерно эквивалентен 50-летнему человеку, пишет Independent.

Генетики изучили ДНК у 104 лабрадоров в возрасте от 4 недель до 16 лет. ДНК со временем изменяется по мере созревания клетки, что позволяет учёным отслеживать биологическое развитие животного. После оценки полученных результатов учёные сравнили их с данными 300 человек.

Оказалось, что в возрасте двух лет ДНК лабрадора была эквивалентна человеку в возрасте 40 лет, а не 14-летнему, как предполагает традиционная формула. Поскольку со временем процесс старения замедляется, то к 10 годам возраст лабрадора соответствует возрасту человека 68 лет.

Формула была разработана на предположении, что большинство собак доживают до 10 лет, а люди — до 70 лет.

Ранее News.ru писал, что китайский журналист сравнил старение китаянок и россиянок. По его мнению, россиянки стареют раньше китаянок, потому что после свадьбы отдают много сил семье, не следят за своей внешностью.