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Астроном сравнил мчащийся к Земле астероид и Тунгусский метеорит 

ТК «Звезда» 1 час назад
Мчащийся к Земле астероид сравнили с Тунгусским метеоритом
Фото: РИА Новости
По словам эксперта, летящее к Земле космическое тело не представляет угрозы для жителей нашей планеты. Он подчеркнул, что такие астероиды падают достаточно часто, но, обычно, сгорают еще на большой высоте.
По сравнению с Тунгусским метеоритом, летящий к Земле астероид — ничто. Своим мнением со «Звездой» поделился астроном Виталий Ромейко.
Он подчеркнул, что космические катастрофы бывают разных видов: локальные, региональные и глобальные.
«Это локальная, самая слабая. Такие метеориты падают достаточно часто, но мы их не видим — все падают в океан. Такие вещи регистрируются со спутников. Если его полет засекают, уже становится, куда он упадет», — объяснил Ромейко.
По его словам, такие метеориты, как Челябинский, могут падать раз в десять лет, а наподобие Тунгусского — еще реже.
Астроном подчеркнул, что космические тела, летящие на Землю, как правило, разрушаются на большой высоте.
Ранее в Роскосмосе предупредили об астрономическом объекте, летящем в сторону Земли. Однако этот астероид не представляет серьезной опасности для планеты, подчеркнули в госкорпорации.
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Теги:
Наука и техника , Наука , Роскосмос
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