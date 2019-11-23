Мчащийся к Земле астероид сравнили с Тунгусским метеоритом

Астроном сравнил мчащийся к Земле астероид и Тунгусский метеорит

По словам эксперта, летящее к Земле космическое тело не представляет угрозы для жителей нашей планеты. Он подчеркнул, что такие астероиды падают достаточно часто, но, обычно, сгорают еще на большой высоте.

По сравнению с Тунгусским метеоритом, летящий к Земле астероид — ничто. Своим мнением со «Звездой» поделился астроном Виталий Ромейко.

Он подчеркнул, что космические катастрофы бывают разных видов: локальные, региональные и глобальные.

«Это локальная, самая слабая. Такие метеориты падают достаточно часто, но мы их не видим — все падают в океан. Такие вещи регистрируются со спутников. Если его полет засекают, уже становится, куда он упадет», — объяснил Ромейко.

По его словам, такие метеориты, как Челябинский, могут падать раз в десять лет, а наподобие Тунгусского — еще реже.

Астроном подчеркнул, что космические тела, летящие на Землю, как правило, разрушаются на большой высоте.