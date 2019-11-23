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В России превратили автомобильный двигатель «Кортежа» в авиационный 

РИА Новости + ещё 4
Двигатель «Кортежа» превратили в авиационный
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" по превращению автомобильного двигателя "Кортежа" в авиационный, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
"Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова завершил научно-исследовательскую работу "Адаптация" успешными испытаниями двигателя в составе силовой установки с воздушным винтом", — сказали в ЦИАМ.
Как отметил руководитель работы, начальник отдела ЦИАМ Лев Финкельберг, была проведена оценка возможного использования двигателя, созданного по такой схеме, на двухдвигательном девятиместном и однодвигательном шестиместном самолетах местных воздушных линий.
По мнению руководителя работы, наиболее трудоемкой задачей стала адаптация под авиационные правила систем топливопитания, зажигания, управления, обеспечивающих работу двигателя.
"Инженеры ЦИАМ решили ряд задач, связанных с конструктивными особенностями адаптируемых агрегатов и трудностями их расположения на двигателе. Главной же сложностью стало получение требуемых характеристик, поскольку на "авиационных" режимах автомобильный двигатель практически никогда не работает", — сказали в ЦИАМ.
В институте добавили, что испытания проведены на винтовом стенде ООО "ОКБМ" (Воронеж) силами специалистов ЦИАМ, НАМИ (разработчик "Кортежа") и ОКБМ.
"В ходе испытаний получены характеристики двигателя в диапазоне от земного малого газа до взлетного режима, проверены его запуски и приемистость. Результаты работы подтвердили заявленные в техническом задании удельные характеристики по литровой мощности, расходу топлива и весу двигателя", — уточнили в институте.
Там сообщили, что исследование созданного на базе двигателя "Кортеж" демонстратора АПД-500 планируется продолжить в термобарокамере ЦИАМ и в дальнейшем провести испытания на экспериментальном летательном аппарате.
Ранее о проведении в России научно-исследовательских работ в области превращения автомобильного двигателя от проекта "Кортеж" в авиационный сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. По его словам, основная цель данного проекта — понять, что конкретно нужно поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет. Гордин отметил, что автомобильные двигатели — крупносерийные, их себестоимость существенно ниже, поэтому есть возможность сделать относительно дешевый авиационный двигатель.
Согласно данным открытых источников, в рамках проекта "Кортеж" ФГУП НАМИ совместно с Porsche Engineering разработало семейство модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Впервые он был продемонстрирован на стенде НАМИ на Московском автосалоне в 2016 году. Объем этого силового агрегата — 6,6 л, а мощность и крутящий момент составляют 850 л.с. и 1320 Нм соответственно.
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Теги:
Наука и техника , Михаил Гордин , ЦИАМ , РИА Новости
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