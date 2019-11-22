Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
В мире
Найден еще один возможный участник казни в Сирии
Найден еще один возможный участник казни в Сирии
Происшествия
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину
Армия
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
Армия

Российские средства наблюдения обнаружили астероид наподобие челябинского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 48 минут назад
В РФ заметили двойника челябинского метеорита
Фото: globallookpress.com
Российские средства наблюдения зафиксировали новый астероид, размеры которого сопоставимы с Челябинским метеоритом, сообщил исполнительный директор госкорпорации Роскосмос по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
«Новый астероид был обнаружен 6 ноября в 17.43 мск оптико-электронным комплексом Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области. Он приблизился к Земле на расстояние чуть более 139 тыс. километров», — сказал Блошенко, передает ТАСС.
Он уточнил, что поперечный размер «составляет 10-15 м, то есть объект сопоставим с астероидом, разрушившимся в атмосфере Земли в районе Челябинска 15 февраля 2013 года». Блошенко добавил, что «такой объект ранее не наблюдался и является периодически сближающимся с Землей, что определяет наше внимание к его сопровождению и анализу траектории».
Отмечается, что всего 6 ноября сопровождение астероида вели три оптико-электронных комплекса: в Амурской области, Армении и в Ставропольском крае. А 8 ноября наблюдения были подтверждены обсерваторией Грейт-Шеффорд в Великобритании и Астрономической исследовательской обсерваторией в Вестфилде в США.
Ранее российские ученые назвали безопасным уничтожение астероидов ядерной бомбой.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp В центре Галактики обнаружено скопление взорвавшихся звезд В центре Галактики обнаружено скопление взорвавшихся звезд Космонавт объяснил, почему женщины редко летают в космос Космонавт объяснил, почему женщины редко летают в космос
Комментарии 
Теги:
Наука и техника , Наука , Роскосмос , ИТАР-ТАСС , Амурская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне
Пока вы не уснули: Россия и Украина готовятся к газовой войне 215
Найден еще один возможный участник казни в Сирии
Найден еще один возможный участник казни в Сирии 2
Россия поменяет военную доктрину
Россия поменяет военную доктрину 71
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто 86
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала
Вучич рассказал об отношении к РФ после скандала 86
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение