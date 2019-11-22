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Названо время возвращения на Землю экипажа МКС 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Названо время возвращения на Землю экипажа МКС
Фото: ТАСС
Экипаж МКС вернётся на Землю после полудня 6 февраля.
«Посадка «Союза МС-13», намеченная на 6 февраля 2020 года, состоится в 12:17 мск», — приводит РИА Новости слова источника на космодроме Байконур.
На Землю вернутся российский космонавт Александр Скворцов, командир МКС итальянский астронавт Лука Пермитано, а также американский астронавт Кристина Кук.
Ранее сообщалось, что Роскосмос примет решение о предоставлении мест астронавтам Соединённых Штатов на российских космических кораблях «Союз» в ближайшее время.
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Теги:
Наука и техника , Кристина Кук , Александр Скворцов , Роскосмос , РИА Новости
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